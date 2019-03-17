В ДТП в Тюменской области столкнулись 22 автомобиля

В Тюменской области в субботу, 16 марта, произошло массовое ДТП с участием 22 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Тюменской области. По словам спасателей, причиной масштабной аварии стали погодные условия.

«15 марта 2019 года в 14 часов 20 минут оперативному дежурному ЦУКС поступило сообщение, что на объездной автодороге, в районе поселка Боровский Тюменского района, произошло массовое столкновение 22 автомобилей», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

В результате ДТП было травмировано 4 человека, из них 3 человека госпитализированы.

Напомним, что в Югре действует ограничение движения автомобильного транспорта из-за неблагоприятных погодных условий.