В России увеличился выездной туризм

По итогам 2018 число туристических поездок россиян за рубеж выросло на семь процентов по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании Euromonitor International. Всего же в прошлом году зарубежных поездок из России стало больше на шесть процентов. Главными направлениями стали Турция, Германия, Таиланд, Италия и Испания.

Увеличилось и количество иностранцев, приезжающих в Россию. В целом число таких въездов выросло в 2018 году на два процента, а число туристических поездок — на 10 процентов. Активнее всего в Россию ехали граждане Китая (рост на 14 процентов), Германии, Южной Кореи (рост на 44 процента), США и Израиля.

По базовым прогнозам Euromonitor International, выездной поток из России до 2023 года будет расти в среднем на три процента в год и достигнет 45 миллионов человек. Въездной туризм будет увеличиваться на пять процентов в год — до 32 миллионов человек.