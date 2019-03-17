Россия разрабатывает фрегаты, способные нести 50 ракет «Калибр»

В России появятся модернизированные фрегаты проекта 22350М, которые способны нести на борту до 48 крылатых ракет «Калибр», сообщает «Газета.ру».

Как отмечается, Северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ) уже завершило их эскизное проектирование, и в данный момент ведет разработку конструкторской документации на корабли.

Водоизмещение обновленных кораблей «планируется увеличить до 7 тыс. тонн, а максимальный боекомплект крылатых ракет «Калибр» на их борту — до 48 единиц».