Число жертв нападения на мечеть в Новой Зеландии выросло до 50 человек

Число погибших в результате нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч возросло до 50, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, раненых на данный момент также 50. Ранее сообщалось о 49 погибших.

В пятницу, 15 марта, вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд в Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. По обвинению в атаке арестованы три человека.