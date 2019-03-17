В Москве в возрасте 38 лет умерла певица Юлия Началова, сообщает «Коммерсант».

Ранее появилась информация, что певица перенесла плановую операцию на ноге и находится в состоянии искусственной комы.

О том, что Юлия Началова попала в реанимацию одной из московских больниц, стало известно в начале недели. Как сообщали СМИ, причиной госпитализации стало резкое повышение сахара в крови. Представитель певицы рассказала, что госпитализация связана с тем, что недавно певица перенесла серьезные физические нагрузки из-за долгих съемок, к тому же она стерла ногу.

Официальных сообщений о том, чем именно была больна певица, пока нет. По предварительным данным, Юлия Началова умерла из-за последствий абсцесса — гнойного воспаления тканей. Об этом Life Shot рассказал ее отец Виктор Началов.