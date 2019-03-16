Югорчанам упростили онлайн-подачу жалоб окружным чиновникам

«Центр «Открытый регион» запускает геоинформационный ресурс «Книга предложений» в новом формате, сообщается на сайте центра.

Заявку на решение проблемы югорчане смогут отправить в три клика.

«Понадобится всего несколько простых действий – отправить сообщение через наш портал, через мессенджер или чат-бот на портале», - рассказала директор АУ «Центр «Открытый регион Оксана Макеева.

Через «Книгу предложений» югорчане могут оставлять сообщения с вопросами по самым разным сферам жизни и получать ответ в десятидневный срок. При этом граждане могут поставить оценку органу власти или ведомству за ответ.