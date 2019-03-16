Главный кинолог России сообщил, что опасных пород собак не бывает

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев сообщил, что опасных пород собак не бывает, поэтому список, который ранее составил МВД РФ, не корректен.
"Опасными могут быть отдельные особи, а не родовые и породные группы - особенно если речь идет о заводских породах, в стандарте каждой из которых проявление агрессии упоминается как дисквалифицирующий порок, выводящий собаку из разведения", - заявил Голубев Агентству городских новостей «Москва».
Также кинолог отметил, что РКФ занимается составлением списка случаев, в которых будет разрешено использование животных с предпринимательской целью.
Программы для предпенсионеров. Директор Сургутского Центра занятости населения Ирина Мочалова // ONLINE 18 марта в 11.00