Чиновники назвали число обманутых дольщиков в Югре

На сегодняшний день в Югре 131 человек - обманутые дольщики.

Принимаются меры по исправлению ситуации. Так, например, в прошлом году 29 семей в Лангепасе смогли улучшить свои жилищные условия, еще десять граждан, имеющих договоры инвестирования в строительство объекта на территории города, восстановили свои права. Произошло это благодаря тому, что в прошлом году два объекта были достроены и введены в эксплуатацию.

Еще семь «проблемных» домов находятся в Нефтеюганске, Лангепасе и Ханты-Мансийске.