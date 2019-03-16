Российский депутат репостнул картинку о росте цен. Теперь ему грозит штраф

На депутата Ейского районного совета Александра Коровайного завели дело по статье 20.33 КоАП (Осуществление деятельности нежелательной организации) за репост картинки о росте цен, сообщает "Новая газета".

Наказание по этой статье составляет для граждан 5-15 тысяч рублей; на должностных лиц - 20-50 тысяч рублей; на юридических лиц - 50-100 тысяч рублей.

Коровайный репостнул изображение, где сравнивался курс доллара, цены на продукты и бензин в 2009 и 2019 годах. Но стражей правопорядка возмутил не смысл каринки, а то, что ее опубликовало "МБХ медиа" - СМИ от "Открытой России", которая признана нежелательной в 2017 году.

Сам депутат сообщил, что не знал о связи этих двух организаций.