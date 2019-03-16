Яндекс тестирует собственный соцсервис "Аура"

Яндекс начал тестирование социального сервиса «Аура» — с «умным» поиском друзей и сообществ по интересам.

Вместо лайков — свайпы, как в Tinder, сообщает журнал TJ с отсылкой на информацию от пресс-службы компании.

Пользователь Ауры сможет вступать в сообщества, создавать посты и таргетировать их не на ограниченный круг своих подписчиков, а на выбранную аудиторию (по возрасту, полу или месту проживания).