​В Сургутском районе подвели итоги конкурса на лучшую УК

В Сургутском районе прошел конкурс на лучшую Управляющую компанию. Первую строчку заняло МУП «Федоровское ЖКХ», на второй позиции ООО «АКВАсеть Лянтор», а закрыло тройку лидеров ООО «Стройремсервис».

«Я понимаю насколько сложно в условиях Сургутского района оказывать коммунальные услуги на высоком уровне, учитывая тяжёлое советской наследие в этой сфере. Руководители и рядовые работники управляющих компаний, которые ставят перед собой такие задачи, заслуживают уважения и поддержки», – заявил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Победителей определяли при помощи общественных отзывов, которые жители района оставляли на портале One click «Сургутский район». Кроме того, специалисты лично выезжали в поселки и проверяли состояние фасадов зданий, лифтов, тепловых узлов, чердаков, подвалов и придомовых территорий.

Глава Сургутского района подчеркнул, что в текущем году на проекты по благоустройству поселений будет направлено более 120 миллионов рублей. В планах создать архитектурно-художественное освещение в посёлках Солнечный, Белый Яр и Барсово, кроме того в Барсово появится новый сквер. Дополнительные 15 миллионов рублей будут потрачены на замену детских площадок.