​Годовая инфляция в России выросла до 5,2 процента

Годовая инфляция в России увеличилась с 5 процентов в январе 2019 года до 5,2 процента в феврале. Информацию приводит Центробанк.

На повышение инфляции больше всего повлияли цены на овощи, которые выросли больше всего.

Максимального значения годовая инфляция, по оценкам банка, может достигнуть в апреле-марте. Однако потом должна снизится до 4 процентов. Прогноз Центробанка России по инфляции на 2019 год — 5-5,5 процента.

Напомним, в начале 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проанализировать доходы россиян и разработать меры по их увеличению. Информацию должны представить руководители субъектов России в Минтруд и Минэкономразвития до 1 мая 2019 года.