​В Югре пьяный свердловчанин ограбил магазин, хотел убежать, но уснул на месте преступления

34-летний житель Свердловской области повысил статистику раскрываемости полиции Белоярского района Югры. Мужчина много выпил, ограбил сетевой магазин, но уйти с места преступления не смог, потому что уснул на полу.

Преступление было совершено ночью. Утром спящего грабителя обнаружил директор торговой точки и вызвал стражей порядка.

«Выяснилось, что свердловчанин после закрытия бара, находясь в состоянии алкогольного опьянения, направился в продуктовый магазин для дальнейшего приобретения спиртного. Около магазина мужчина убедился, что за его действиями никто не наблюдает, выбил ногой входную дверь и проник в помещение. Похитив спиртные напитки на сумму более одной тысячи рублей, нарушитель вернулся к выходу магазина. Выпив алкоголь, он решил взломать кассовый аппарат, в котором денежных средств не оказалось. После чего злоумышленник присел отдохнуть и уснул на полу магазина», — рассказали об обстоятельствах ограбления в пресс-службе районной полиции.

Сейчас «спящий вор» находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание за покушение.