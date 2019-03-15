​1.7 млрд рублей выделено из бюджета Югры на софинансирование пенсий югорчан

Президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова подвела итоги югорской программы «Две пенсии для бюджетников».

На площадке центра «Открытый регион» состоялась пресс-конференция. На вопросы журналистов отвечали президент Ханты-Мансийского НПФ Мария Стулова и начальник отдела взаимодействия с институтами развития Управления инвестиционной политики Департамента экономического развития Югры Анна Губанова.

Закон ХМАО-Югры «О дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан» принят в 2004 году. Окружной льготой воспользовалось 45 тысяч человек, это каждый третий работник бюджетной сферы. Из бюджета Югры за 15 лет на софинансирование пенсий югорчан выделено более 1,7 млрд руб. Около 4 тысяч югорчан уже получают дополнительную пенсию.

По условиям программы:

1. Каждый взнос участника софинансируется в размере 100% из средств окружного бюджета, то есть удваивается;

2. Ханты-Мансийский НПФ начисляет инвестиционный доход – не менее 6%;

3. Участник может вернуть НДФЛ 13%.

«Две пенсии лучше, чем одна» - так говорят наши клиенты. Мы постоянно получаем отзывы. Небольшую их часть можете посмотреть на нашем YouTube-канале. Они все разные, но основной посыл это благодарность за возможность достойно встретить старость.

Югра единственный регион в России, где есть такая программа пенсионного обеспечения бюджетников. Подобные условия софинансирования пенсионных накоплений есть только у сотрудников больших корпораций. Например, у РЖД есть НПФ, в котором работники железной дороги копят и будут получать пенсию.

Я рада, что работники бюджетной сферы Югры имеют это право тоже и пользуются льготой, которую дает Правительство округа», - поделилась президент Ханты-Мансийского НПФ Мария Стулова.

Узнать больше об окружной льготе для работников бюджетной сферы Югры можно на сайте двепенсии.рф.