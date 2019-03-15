​В Сургуте за первые два месяца 2019 года арестованы 96 человек, нарушивших ПДД

С начала 2019 года в Югре за неуплату штрафов за нарушения ПДД возбуждено более 4914 административных дел. При этом по 96 делам назначен арест, в 92 случаях – обязательные работы. Еще по 2425 делам назначены штрафы в двукратном размере.

«В соответствии со статьей 20.25 ч.1 Кодекса об Административных правонарушениях РФ неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа <…> административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов», – напоминают представители Госавтоинспекции Югры.

Отметим, что сейчас в Югре сильно ухудшились погодные условия: усилился ветер и начался сильный снегопад.