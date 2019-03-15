​В двух мечетях Новой Зеландии убиты 40 человек

Две мечети в городе Крайстчерч в Новой Зеландии подверглись нападению. Злоумышленники вошли в здания и начали стрелять по прихожанам. В результате нападения погибли 40 человек еще 20 получили ранения, пишет Meduza со ссылкой на заявление премьер-министра Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

В момент атаки в зданиях находились сотни людей. Ардерн назвала случившееся «экстремальным и беспрецедентным актом насилия» и «одним из самых мрачных дней» в истории страны.

Задержаны четверо подозреваемых в нападении. Никто из них ранее не фигурировал в списках подозреваемых в терроризме.

В городе закрыты все школы и государственные учреждения. Власти просят людей не покидать свои дома.