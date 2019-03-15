​Не все кому Масленица

Неделя началась с Великого поста после череды праздников – тут и 8 марта, и Масленица, и Прощенное воскресенье. Смесь религиозного со светским и даже языческим никого особо не смущает. Отмечаем все подряд привычными манипуляциями: цветы, блины, попросить в соцсетях прощения. Ну а последующая епитимья уже в том, что после все пошли на работу… Как говорил герой из «Того самого Мюнхгаузена» — что-то героическое в этом, безусловно, есть.

Снег башка попадет

Когда снег падает с неба — это зима и красиво. Когда снег падает с крыш — это ближе к весне и халатность. В Сургуте за последние дни от падения глыб льда пострадало несколько автомобилей, крыльцо и человек. Власти призывают граждан к бдительности, коммунальщиков – к активности, напоминают про уголовную ответственность и месячник по очистке крыш. От себя добавлю: не паркуйте машины рядом со зданиями, особенно – со скатными крышами, и там, где явно просматриваются снеговые навесы. И вообще – временно не шастайте по улицам. Целее будете.

Бесплатные КУ

Администрация города в ответ на запрос ИА СИА-ПРЕСС отправила список самых крупных долгов за ЖКУ в Сургуте. Прямо с адресами.

Так, индивидуальный рекорд по долгу за ЖКУ – 1,31 млн руб. Почетное второе место – 1,06 млн. руб., третье – 949 тыс. руб. В целом же УК ДЕЗ ЦЖР недосчиталось более 280 млн. руб, УК ДЕЗ ВЖР — 246, УК «Сервис-3» — 208 млн. Цифры, как говорил забытый всеми Хрюн Моржов, внушают. Осталось только внушить задолжникам чувство легкого неудобства. Но как это сделать, если не платят буквально годами? При том, что общественное мнение все равно редко встает на сторону коммунальщиков: ну не любим мы тех, кому платим. По завышенным, естественно, тарифам. Поэтому холодная коммунальная война будет продолжаться, пока ГРЭС эту самую воду греет. Запасаемся попкорном.

Когда новость об аварийной посадке самолета находится в первых строках – это плохо. Если вот тут, в серединке – то более-менее хорошо, значит, никто не пострадал. Тем не менее, отпуск для пассажиров рейса Сургут-Пхукет авиакомпании PegasFly начался со стресса: в полете отказала энергосистема, и Boeing-767 вынужденно сел в Красноярске. Через какое-то время прибыл резервный борт, и югорчане полетели зализывать душевные раны на берега Сиамского залива. Дьюти-фри им в помощь…

Один в поле — пикет

А еще были 13 одиночных пикетов и один массовый (сто с лишним человек). На предмет напоминания об известной проблеме молодых (ну как молодых, 36 уже) участников программы льготного предоставления жилья. Все дело как раз в прожитых годах – пока вошли в программу, пока ждали манны правительственной, возраст потихоньку и выкатился за оговоренные 35 лет. Члены общественного движения «Сургут для детей» своей активностью добились созыва конференции с участием правительства округа, а теперь говорят, что не возлагают на нее (конференцию) особых надежд. С одной стороны – где логика? С другой – есть понимание, что ситуацию нужно дожимать любыми доступными способами, пока на пенсию не вышли. Одиночный пикет – наше все.

Слоганом по пафосу

Мэр Сургута Вадим Шувалов тем временем призывает горожан голосовать за слоган к юбилею города. Есть четыре базовых варианта: «Сургут – мечтаем и воплощаем!», «Сургут – город теплых сердец», «Сургут многогранный!», «Сургут – молодой. Динамичный. Твой». Слава богу, есть опция предложить свой вариант – не более чем из четырех слов (кто-то наверняка уложился бы и в три буквы). Сразу появились менее пафосные, зато более реалистичные варианты вроде «Сургут – мой временный дом». Я бы действительно отказался от этих олимпийско-кардиологических изысков и придумал что-то от сохи и пулемета. Типа «Сургут. Нефть. И газ».