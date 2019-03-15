​Сотрудников пожарного надзора в Когалыме обвиняют в крупной взятке и незаконном бизнесе

Прокуратура Когалыма заявила о коррупционном преступлении со стороны должностных лиц отделения надзорной деятельности и профилактической работы (ОНДиПР) города и управления НДиПР ГУ МЧС по Югре. Сотрудников ведомства обвиняют в использовании служебных полномочий в корыстных интересах.

«Установлено, что руководитель отдела и его заместитель с 2016 по 2017 год, используя служебные полномочия по организации осуществления плановых и внеплановых проверок в отношении объектов надзора в области пожарной безопасности, вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, предъявили директору ООО «КСБ «Альтернатива» незаконное требование о передаче им части денежных средств от заключенных и исполненных договоров ООО «КСБ «Альтернатива»» с организациями в области пожарной безопасности. Опасаясь воспрепятствования законной деятельности общества, последний согласился с требованиями. В результате чего были незаконно получены денежные средства в сумме 1,4 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Кроме того, по версии следствия, обвиняемые вели незаконный бизнес, получив дополнительный доход в сумме не менее 700 тысяч рублей каждый.

В данный момент попавшие под уголовную статью сотрудники уволены в связи с утратой доверия.