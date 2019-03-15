Специалисты среднего профессионального образования Югры поедут в Европу на стажировку

Специалисты среднего профессионального образования Югры готовятся отправиться в Европу на стажировку. Прогрессивные технологии профессионального образования, а так же её дуальную и триальную модели югорчане смогут увидеть и изучить на примере Германии и Бельгии. В составе 40 человек делегации Югры – 10 представителей Сургутского политехнического колледжа.

Весенняя стажировка становится уже традиционным бонусом для победителей регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в ХМАО, который проводится в ноябре. Базовой площадкой является СПК. Кроме педагогов и мастеров производственного обучения, подготовивших чемпионов, в Германию едут и некоторые студенты – золотые призеры чемпионата. От нашего колледжа это победитель в номинации «Сварочные технологии» Михаил Дудка и лучший автомеханик в номинации «Обслуживание грузовой техники» Иван Лавришин.

Программа пребывания включает в себя посещение немецких образовательных центров профессиональной подготовки, предприятий и ремесленной палаты. Уже в начале своей поездки делегация из Югры совершит визит в штаб-квартиру международного центра профобразования UNESCO-UNEVOC в бывшей столице ФРГ Бонне. Там же в «столичном» институте профессионального образования BIBB югорчане смогут познакомиться с принципами и особенностями дуального профобразования в Германии и механизмом обновления перечня учебных специальностей в документации для новых профессий.

Покажут россиянам и производство современного учебно-лабораторного оборудования для профессионального образования компанией Lucas Nuelle в городе Керпен. В бельгийском Эйпене северяне посетят многоуровневое учреждение профессионального образования технического профиля. Robert-Schuman-Institut реализует разноуровневые образовательные программы в 14 отраслях, от машиностроения до косметологии. Институт Роберта Шумана первым в Европе сертифицировался по стандартам экологического управления ISO14001.

Пообщаться на тему подготовки кадров для инновационных производств участники стажировки смогут в ресурсном центре профессионального образования в сфере электроники и оборудования для металлообрабатывающей промышленности Berufsbildungszentrum der Remscheider Metall- und Elektroindustrie города Ремшайд. Изучить дуальную концепцию подготовки кадров для современного предприятия лучше всего на самом предприятии. Одним из крупнейших примеров такой работы в Европе служит фармацевтический концерн «Bayer» в Леверкузене, который югорчане смогут так же увидеть своими глазами, как и задать интересующие вопросы специалистам. Естественно, что наши педагоги и мастера колледжей планируют встретиться со своими германскими коллегами по цеху. Свое любопытство они смогут удовлетворить во время визита в образовательный и технологический центр Butzweilerhof при ремесленной палате города Кёльн, а так же подискутировать с педагогами и специалистами профессионального колледжа Berufskollegs Humbildtstr.

Вылет делегации ХМАО-Югры намечен на 17 марта. Вернуться домой она должна 23 марта.