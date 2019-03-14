Автомобильные дороги в Белом Яре отремонтируют для движения автобусов

В Белом Яре готовятся к масштабному ремонту автомобильных дорог, по которым администрация Сургутского района планирует запустить автобусное движение. Общая сумма затрат составит 181 миллион рублей, которые поступят из окружного и районного бюджетов. Подрядчиком проекта по итогам аукциона стала строительная компания «ЮВиС». Процесс реконструкции будет разбит на несколько этапов и продлится до 2020 года.

«Поселок у нас не такой маленький и пройти его из конца в конец тяжело. Реконструкция дорог позволит организовать автобусное движение, которое охватит Белый Яр по периметру. Благодаря этому любой житель сможет доехать на общественном транспорте в любую точку поселка и в город», – рассказала журналистам глава Белого Яра Елена Никифорова.

Также сейчас в поселке активно обсуждают вопрос организации одностороннего движения, особенно в районе школ. Администрации Сургутского района и Белого Яра сейчас изучает возможность введения одностороннего движения, а также проводят консультации с ГИБДД и общественностью.