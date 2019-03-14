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В Белом Яре готовятся к ликвидации аварийных домов на улице Лесной

В Белом Яре продолжается ликвидация аварийного жилья и переселение жителей в новые дома. Строительство многоквартирных домов (МКД) ведется сразу в нескольких районах поселения. В частности, на улице Лесной планируется расселение жителей аварийных домов в новые жилые комплексы, которые строятся рядом. Один из МКД уже сдан в эксплуатацию и в него начали заселяться люди. Об этом в ходе своего визита в поселение журналистам рассказал исполняющий полномочия главы Сургутского района Максим Нигматуллин.

«Эти дома строятся по программе «Развития застроенных территорий». Это выгодно как для нас, так и для застройщика, потому он расселяет жителей непригодных домов в свои квартиры. На этом участке находится шесть непригодных домов, два из которых уже переселены. К началу 2020 года должны расселить оставшиеся четыре дома, но там еще есть вопросы по благоустройству освободившихся участков земли», – объяснил он.

Также сейчас в Белом Яре в микрорайоне № 9 ведется строительство дома, который должен быть сдан в эксплуатацию летом 2019 года. В нем администрация Сургутского района тоже планирует закупить квартиры для переселения из аварийного жилья.

Справка: По официальным данным, в Белом Яре осталось еще 100 непригодных для проживания домов


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Сегодня в 16:58, просмотров: 202, комментариев: 0


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