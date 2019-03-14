​Семейная пара из Сургута приняла участие в телешоу «Хулиганы»

Семейная пара из Сургута Виталий и Анастасия Еленские приняли участие в шоу «Хулиганы» телеканала «Пятница!».

В проекте участвуют мужчины, чьи вторые половинки желают изменить отношения в паре из-за имеющихся проблем: измен, алкоголизма, рукоприкладства и так далее. Еленские с помощью телешоу планировали избавить главу семьи от пагубных привычек.

Сургутяне выбыли из «Хулиганов» после семи недель пребывания там.

Визитка Еленских с 3,34 минуты.

Интервью с семьей Еленских читайте в ближайшее время на СИА-ПРЕСС.