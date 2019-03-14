​Свободная касса: на Урале определены самые «расчётливые» компании

Сургут, Екатеринбург и Тюмень – города-лидеры на Урале по онлайн-расчётам с покупателями через кассовые терминалы. По статистике телеком-аналитиков, каждая пятая SIM-карта «МегаФона», установленная в онлайн-кассе, зарегистрирована в Югре.

В этом году на онлайн-режим и смарт-терминалы активнее других переходят курьерские доставки. Лидеры по подключениям онлайн-касс в регионе – компании из сферы розничной и оптовой торговли – именно они больше всего используют интернет-трафик для отправки данных в ФНС.

1 июля 2019 года заканчивается третий этап реформы контрольно-кассовой техники. Со второго полугодия все предприниматели должны перейти на онлайн-кассы. По данным УФНС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, к началу 2019 года в налоговых службах региона по новому порядку уже зарегистрировано более 27 тысяч единиц контрольно-кассовой техники.

Связисты МегаФона добавляют: на Урале Югра входит в число регионов-лидеров по переходу на онлайн-кассы. По количеству SIM-карт, установленных в онлайн-терминалах, и по их интернет-трафику югорские предприниматели в 1,5 раза обогнали бизнесменов Ямала и лишь немного уступают Тюмени.

«Малый и микро-бизнес все активнее переходит на смарт-терминалы. Пик спроса на онлайн-кассы был в середине зимы, следующую волну подключений мы ожидаем весной – в преддверии вступления в силу нового федерального закона. Чтобы облегчить переход на онлайн-кассы, мы предлагаем малому бизнесу готовое решение – услугу «Онлайн-касса под ключ», — рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

Комплект «МегаФона» включает все необходимое для начала работы: онлайн-кассу, фискальный накопитель на 15 или 36 месяцев, оплаченные услуги передачи фискальных данных в налоговую и SIM-карту с тарифом для контрольно-кассовой техники. Выгода при такой комплексной покупке составляет 20%. Оформить заказ можно на сайте интернет-магазина.