​Жители Сургута и Нижневартовска могут оплачивать покупки по QR-коду

Число партнеров приложения «Плати QR» от Сбербанка в Югре растёт. К сервису уже подключено 65 торговых точек в Сургуте и Нижневартовске. Оплатить покупки бесконтактным способом можно благодаря двухмерному штрих-коду, на который нужно навести камеру мобильного устройства.

«Технологии постоянно развиваются. Мы предлагаем предпринимателям и покупателям новые удобные сервисы для быстрой и безопасной оплаты товаров и услуг. После подключения сервиса представителям бизнеса не обязательно устанавливать платежный терминал банка, достаточно разместить на видном месте стикер с QR-кодом. Услуга позволяет предпринимателям увеличить клиентопоток без дополнительных затрат на установку оборудования. Сервис отвечает всем требованиям безопасности – данные по транзакциям хранятся на защищенном сервере. Идентификация пользователя происходит по отпечатку пальца, биометрике лица или паролю», – рассказала заместитель управляющего Сургутским отделением Сбербанка Ольга Ющенко.

Для пользования сервисом не обязательно, чтобы смартфон поддерживал технологию ApplePay, GooglePay или SamsungPay. Достаточно скачать приложение «Плати QR», после чего привязать к нему одну или несколько карт Сбербанка. Для оплаты покупки нужно отсканировать код, ввести нужную сумму и подтвердить платеж. Подключить сервис в Югре можно, обратившись по контактным телефонам ответственных сотрудников банка: 89068266766, 89171867458.