​В Югре за первые два месяца этого года уже введено 43 тыс кв. метров жилья

В Югре за январь и февраль этого года введено в эксплуатацию 43 тысячи квадратных метров жилья, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше на три процента. Об этом губернатору Югры Наталье Комаровой было сообщено на заседании комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижений целевых показателей социально-экономического развития округа.

Отмечается, что из 43 тысяч кв. метров жилья почти 12 тысяч — индивидуальное жилищное строительство (рост по сравнению с аппг — десять процентов).

В Сургуте в этом году планируется ввести 230 тысяч квадратных метров. «Один объект уже введен — это дом в квартале «Новин». Плановые вводы должны начаться в промежутке с апреля по июнь», — рассказал СИА-ПРЕСС заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрий Валгушкин.

Чиновник отметил, что спрос на вводимое жилье большой: «Тем более, что на сегодня сам город при помощи окружных властей приобретает много квартир, которые будут уходить на расселение граждан из аварийного жилья; на предоставление льготным категориям, детям-сиротам».