​В правительстве Югры заявили, что не допустят необоснованного роста коммунальных платежей

В Югре утвердили план мероприятий по недопущению необоснованного роста платежей за коммунальные услуги и услуги, касающиеся обслуживания жилищного фонда на 2019 год. Заседание правительства провела глава округа Наталья Комарова.

«Не допущено превышения установленных индексов роста платы за коммунальные услуги. Не были нарушены сроки выплаты субсидий. Эффективность реализованных мероприятий подтверждается снижением количества обращений югорчан в консультационно-правовой центр по вопросам защиты прав граждан при предоставлении услуг ЖКХ», — заявила она.

В планах правительства: