​Запасы нефти в России оценили в 40 триллионов рублей

Министерство природных ресурсов и экологии РФ впервые оценило стоимость всей нефти и других природных ресурсов в стране.

«Стоимость запасов нефти составила 39,6 триллиона рублей, газа — 11,3 триллиона рублей, коксующегося угля — почти два триллиона рублей, железной руды — в 808 миллиардов рублей, алмазов — в 505 миллиардов рублей, золота — в 480 миллиардов рублей», — приводит цифры РБК.

Таким образом, общая стоимость природных ресурсов составила 55,2 триллиона.

Эксперты оценивали запасы «участков недр, на которые в установленном порядке выдана лицензия на пользование недрами и по которым имеются утвержденный в установленном порядке технический проект и иная проектная документация на выполнение работ».

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