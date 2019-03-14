​Сургутские общественники выдвинули требования к правительству Югры

Фото из группы ВКонтакте "Сургут для детей"

Члены общественного движения «Сургут для детей» продолжают отстаивать свои права по программе «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

«Мы требуем от Правительства ХМАО соблюдения своих обязательств по программе [Улучшения жилищных условий населения Югры]», – заявляют представители движения.

В частности, они требуют прекратить судебные разбирательства и исковые производства в отношении участников, а также выплатить положенные субсидии на детей; остановить исключение действующих участников по возрастному цензу; исключенным участникам предоставить возможность получения субсидии в размере равнозначном рыночной стоимости 12 кв.м. жилья на каждого ребенка взамен и без привязки к остатку компенсации процентной ставки.

Соответствующие требования, по словам общественников, переданы депутатам Думы Сургута и Югры.