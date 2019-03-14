​Глава Мегиона привлечен к ответственности за то, что горожане остались без отопления в 40-градусные морозы

Прокуратура завершила проверку информации о том, что жители мегионского поселка Высокий остались без отопления в сильные морозы из-за аварии на магистральном трубопроводе МУП «Тепловодоканал». Специалисты ведомства выяснили, что теплоресурс не поставлялся в жилые дома с 24 по 26 декабря 2018 года. В те дни температура воздуха в городе опускалась до минус 39 градусов.

«Прокурор города внес представления главе Мегиона и директору МУП «Тепловодоканал» об устранении нарушений закона. В отношении ресурсоснабжающей организации и его руководителя возбуждены дела об административном правонарушении, которые направлены для рассмотрения в Мегионский отдел инспектирования Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры», — сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

В прокуратуре уточнили, что виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.