​Тюменцы пожаловались на необоснованные многотысячные долги за коммуналку

Жители Тюмени, исправно оплачивающие ЖКХ, пожаловались на многотысячные долги в квитанциях за февраль. У некоторых из них появились прописанные в квартирах жильцы. Обманутых оказалось очень много, в офис ТРИЦ выстроилась огромная очередь.

«В нашей квитанции откуда-то появилась задолженность, хотя мы исправно платим каждый месяц, В итоге вместо 6 тысяч нам насчитали аж 20 тысяч рублей долга. Также появились два лишних человека. Теперь в квартире прописано почему-то восемь жильцов» – рассказала порталу 72.ru девушка, стоящая в очереди ТРИЦ на Котовского.

Люди начали приходить в офис с семи утра.

«Сегодня зашла в ТРИЦ и ужаснулась. Очередь как в мавзолей, буквально до выхода на улицу. Мне пришла платежка с суммой больше 7000 рублей, хотя раньше начисляли максимум четыре тысячи», – рассказала другая женщина.

Отметим, что в Сургуте жители активно обсуждают цены на отопление. Собственники недовольны суммами в расчетках — они считают, что стоимость услуг ЖКХ не должна быть такой высокой. Заместитель директора по реализации ГТС Виталий Горобец рассказал информационному агентству СИА-ПРЕСС, как изменились цены на отопление, и можно ли считать их завышенными.