​В работе Facebook, Instagram и Whatsapp произошел сбой

Пользователи Facebook, Instagram и Whatsapp вечером 13 марта столкнулись с проблема в их работе.

По данным Downdetector, треть пользователей не могут войти Facebook, столько же не могут обновить ленту новостей или авторизоваться. Подобные сложности и у пользователей Instagram. Также жалобы поступают от тех, кто использует Whatsapp. Сбой зафиксирован в США, Бразилии, России, Индии, Турции, Великобритании, Португалии, Польши, Нидерландов и других странах, уточняет РИА «Новости».

В Instagram и Facebook заявили, что работают над устранением проблемы. «Мы прилагаем все усилия, чтобы решить проблему как можно скорее, но мы можем подтвердить, что сбой не связан с DDoS-атакой», — говорится в сообщении Facebook в твиттере.