Законы о наказании за фейковые новости и оскорбление власти осталось подписать только президенту

Совет федерации принял законы о наказании за фейковые новости и за оскорбление представителей и институтов власти. В обоих случаях сенаторы проголосовали практически единогласно.

Документ осталось подписать только президенту Владимиру Путину.

В случае окончательного принятия законов человек, сознательно создающий и публикующий фейковую новость будет оштрафован максимум на сто тысяч рублей. Штраф для должностных лиц составит максимум 200 тысяч рублей, а для юрлиц — до 500 тысяч. При повторном нарушении — до 1,5 млн рублей.

За неуважение к власти штраф предусмотрен меньше — от одной до пяти тысяч рублей, или арест на срок до 15 суток.