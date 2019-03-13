​В Югре уголовник, прикинувшись коробейником, ограбил 84-летнюю пенсионерку

Полицейские Кондинского района задержали 37-летнего безработного с уголовным прошлым, которого подозревают в грабеже.

Преступление совершено в отношении 84-летней пенсионерки. Злоумышленник пришел в квартиру к женщине под предлогом продать посуду.

«Женщина осмотрела предложенный ей набор кастрюль и, сговорившись на цене в 10 тысяч рублей, передала продавцу указанную сумму. В руке у неё оставались четыре тысячи рублей, женщина пояснила, что оставшиеся деньги она оставит себе на питание, однако, продавец выхватил эти купюры и покинул помещение», — рассказали в пресс-службе районной полиции.

Подозреваемого в преступлении удалось задержать в другом населенном пункте в 100 километрах от места преступления. «В ходе проведения процедуры опознания, потерпевшая узнала в задержанном похитителя денежных средств. Установлено, что 37-летний подозреваемый нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение коррупционного преступления. При проведении личного досмотра у подозреваемого изъяты денежные средства в сумме 14 тысяч рублей», — добавили в ведомстве.

Задержанному грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.