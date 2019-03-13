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​Альфа-Банк проанализировал, как россияне тратятся на подарки на 23 февраля и 8 марта

Альфа-Банк проанализировал, как возросли траты россиян в преддверии «гендерных» праздников - 23 февраля и 8 марта. Базой для анализа послужила статистика по дневным оборотам в торгово-сервисных предприятиях, которые пользуются эквайрингом Банка.

Статистика показала, что мужчины тратят на подарки женщинам в 5 раз больше, чем женщины – на подарки мужчинам. Такова разница между приростом выручки ритейлеров в пиковые дни трат накануне 23 февраля и 8 марта.

Перед 8 марта растет и объем покупок в денежном выражении, и их количество.

Вопреки расхожему мнению, мужчины начинают готовить подарки заранее – в 2019 году первый пик прироста выручки торгово-сервисных предприятий пришелся на 2 и 3 марта (выходные перед праздником). Число покупок увеличилось на 51% и 29% соответственно, а объем покупок в денежном выражении – на 73% и 48% (в сравнении со среднедневными оборотами в «обычные» выходные). Следующий скачок – 7 марта (+21% в количестве покупок и + 38% в денежном выражении), 8 марта (+55% и 90% соответственно). 9 марта закупаются «опоздавшие» - рост на 37% в количестве и на 57% в денежном выражении.

Траты дам гораздо скромнее. Слабый прирост наблюдался 17 февраля (воскресенье перед праздником): 20% - в количестве покупок и 38% - в денежном выражении. 23 февраля число покупок возросло на 10%, а сумма - на 26%.

Практически незамеченным для бюджетов россиян прошел День всех влюбленных – выручка ритейлеров выросла 14 февраля менее 20% по сравнению со среднедневным значением в будни в феврале.

Если сопоставлять, как траты перед праздниками коррелируются с днями выплат зарплат у большинства российских работодателей (в данном случае это 14-15 февраля и 28 февраля – 1 марта), то у мужчин «финансовая подушка» больше и их траты на подарки женщинам в меньшей степени зависят от поступления зарплаты. После получения зарплаты (28 февраля – 1 марта) траты возросли на 30% и 50% (к среднедневному уровню будней февраля), а в дни праздников (7-9 марта) рост составил также порядка 40%.

Женщины, судя по статистике продаж накануне 23 февраля, готовились к мужскому празднику после получения аванса в середине месяца (14-15 февраля).

В день собственно праздника - 23 февраля - траты выросли незначительно, скорее, это просто траты выходного дня, возможно, на застолье либо поход в ресторан, который оплачивают преимущественно мужчины

При анализе статистики продаж данные обезличены, траты не делятся на «мужские» и «женские», для сравнения использованы сильные отклонения от среднедневной выручки торговых предприятий (с учетом фактора будней и выходных), фиксируемые в праздники и предпраздничный период.

«Такие явные отклонения в оборотах ритейлеров в период «мужского» и «женского» праздников позволяют предположить, что российское общество остается в значительной степени патриархальным, судя по разнице в суммах и распределении трат, мужчины не только больше тратят, но и больше зарабатывают. Однако большинство россиян либо не имеют привычки планировать свои расходы на праздники и подарки, либо уровень их доходов не позволяет им планировать - потому что готовиться к грядущим праздникам россияне начинают в основном в день зарплаты», - комментирует руководитель по развитию эквайринга Альфа-Банка Денис Хренов.

Альфа-Банк является эквайером десятков тысяч торгово-сервисных предприятий различных форматов, представленных во всех сегментах розничной торговли.


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Сегодня в 12:08, просмотров: 254, комментариев: 0


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