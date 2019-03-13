​В Лангепасе глыба снега упала на прохожего. Следователи предупредили коммунальщиков об уголовной ответственности за такие инциденты

Следователи проверяют информацию о падении снега на прохожего в Лангепасе. Мужчина получил травмы. После инцидента городская администрация провела совещание с представителями управляющих компаний, чтобы обсудить своевременную уборку крыш.

В пресс-службе СУ СКР по Югре напомнили об уголовной ответственности за травмирование людей при сходе снега, льда и падения сосулек с крыш

«К примеру, весной 2013 года в поселке Игрим Берёзовского района на 1,5-годовалого мальчика и 8-летнюю девочку с крыши одноэтажного жилого дома сошёл снег. Мальчик от полученных телесных повреждений скончался на месте, девочка не пострадала лишь по счастливой случайности. К уголовной ответственности за неосторожное причинение смерти ребенку был привлечен директор МУП «Тепловодоканал». В 2017 году в Урае с крыши многоквартирного дома на женщину, сидевшую на скамейке рядом с подъездом, упал снег и наледь. Горожанка получила сотрясение головного мозга, гематомы и ссадины головы. Следователи установили, что происшествие случилось в связи с несвоевременной организацией работ по очистке крыши от снега, наледи и сосулек, которые управляющая компания должна была своевременно проводить в рамках заключенного с жильцами дома договора. К уголовной ответственности привлечен мастер управляющей компании», — рассказали в ведомстве.

Пока же коммунальщики готовятся к уборкам крыш, жителям округа рекомендуют не подходить близко к стенам зданий, обходить водостоки, а в случае схода снега или льда, как можно быстрее прижаться к стене и укрыться под козырьком здания.