​В Югре прогремел взрыв на газопроводе

Вечером во вторник, 12 марта, в районе поселка Сосновка Белоярского района на 603 километре газопровода «Ямбург – Тула-2», принадлежащем ООО «Газпром трансгаз Югорск», произошел разрыв с возгоранием. Об инциденте сообщается на сайте Минэнерго.

«Пострадавших нет. Последствий для потребителей не было. Газопровод отключен на участке от 599 до 628 километра, транспотировка газа осуществляется по резервной ветке. Происходит выгорание газа в отключенном участке газопровода. Проводятся подготовительные мероприятия к выполнению аварийновосстановительных работ», — уточнили в ведомстве.

Видео: 5-tv.ru

По данным пресс-службе ГУ МЧС по Югре, угрозы для населенного пункта нет.