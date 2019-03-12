​В Нягани следователи проверяют информацию о нашествии на город бездомных собак

Следователям Нягани придется проверить численность бездомных собак в городе. На нашествие дворняг жалуются жители города в социальных сетях.

В частности, няганцы считают, что уже длительное время в городе ненадлежащим образом организована работа по регулированию численности безнадзорных собак, что и привело к существенному увеличению их количества.

«При этом, в социальных сетях жители города высказывают опасения относительно складывающейся ситуации, — пояснили в пресс-службе СУ СКР по Югре. — По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления по данной публикации следователями Няганского межрайонного следственного отдела начата процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)».

Во время проверки следователи дадут оценку деятельности чиновников.