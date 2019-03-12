​В Югре выросло количество заболевших корью

Количество заболевших корью в Нягани увеличилось до 16 человек. Еще один заразившийся зарегистрирован в Сургутском районе. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора.

«При проведении эпидемиологического расследования установлено, что первый заболевший не привитый против кори, в начале января находился в активном очаге кори — в Екатеринбурге. По возвращении заболел, в связи с чем много и тщательно обследовался. Поэтому в социальной структуре заболевших есть медицинские и немедицинские работники больницы, дошкольник, школьники, взрослые неработающие, в том числе беременная женщина, служащие и вахтовик. У всех заболевших средняя степень тяжести», — описали в ведомстве ситуацию в Нягани.

Специалисты напоминают, что главная профилактика кори — прививка. В Нягани летом 2018 года, когда в стране проводилась подчищающая иммунизация, отказались от прививок родители 170 детей, один работник образовательной организации, 17 работников торговли.

В 2018 году в Югре зарегистрировано четыре завоза кори, в двух из которых произошло распространение — в Нижневартовске и Нягани. Тогда заболели 25 жителей округа.

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