​Губернатор Тюменской области прокомментировал назначение Владимира Сысоева своим заместителем

Губернатор Тюменской области Александр Моор объяснил, почему назначил депутата Госдумы Владимира Сысоева своим новым заместителем.

«Владимир Сысоев хорошо знает регион и федеральную повестку, и его опыт, безусловно, будет полезен правительству области», — сказал глава региона «Нашему городу».

Также Моор подробно рассказал о том, чем займется Сысосев в правительстве области. Он будет курировать два департамента, а главной задачей станет координация деятельности проектного офиса по национальным проектам в Тюменской области и реализации нацпроектов в регионе. Также заместитель губернатора будет контролировать вопросы обеспечения стабильности в сфере труда и занятости населения, своевременной выплаты заработной платы и процесс цифровизации в Тюменской области.

Александр Моор назначил Владимира Сысоева своим заместителем 12 марта. О своих планах в качестве вице-губернатора он подробно рассказал ИА СИА-ПРЕСС.