​Депутат Госдумы назвал десять причин не уважать власть

Депутат Государственной Думы Валерий Рашкин прокомментировал принятый в третьем чтении законопроект о наказании граждан за выражении неуважения к власти. Блог парламентария «10 причин не уважать эту власть» опубликован на сайте «Эха Москвы».

Рашкин напомнил о повышении пенсионного возраста и увеличении налогов, росте цен, тарифов и кредитной нагрузке на население, указал на снижение доступности бесплатной медицинской помощи, социальное расслоение и «тотальную коррупцию».

«В 2015-2018 годах ущерб от раскрытых коррупционных преступлений превысил 200 млрд рублей. В 2017 году Счетная палата выявила нарушения более чем на 1,5 трлн рублей. Я убежден, что объективная всеобъемлющая проверка установила бы, что разворовывается, как минимум, добрая половина бюджета страны. Но вводить в соответствие со ст. 20 Конвенции ООН против коррупции уголовную ответственность за незаконное обогащение чиновников, у которых фактические расходы превышают официально задекларированные расходы, а также конфискацию имущества как меру наказания власть отказывается, как и запрещать зарубежную недвижимость. Она лучше будет экономить на пенсионерах и других социально незащищенных категориях наших граждан», — пишет депутат.

Также среди названных причин: «подрыв главных демократических институтов: выборов и референдума» и «поруганная законность». «Когда очередные арашуковы садятся за решетку не за создание преступного сообщества, заказные убийства, махинации на выборах, подделку документов и другие преступления, не в результате депутатских запросов оппозиционных парламентариев, а из-за внутриэлитного конфликта, – это конец. Конец правового государства. Выходит, вопрос об уголовном преследовании может решаться вне зависимости от совершения преступления. С одной стороны, общеизвестные преступники могут спокойно оставаться на свободе, а с другой, слишком активного оппозиционного депутата могут осудить практически на ровном месте (как моего коллегу Владимира Бессонова)», — поясняет Рашкин.

В заключении депутат указывает на «уничтожение свободы слова и информации». «Те СМИ, которые будут писать об этих 10 причинах не уважать власть, рискуют быть наказаны за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации», — предупреждает он.

Законы о неуважении к власти и госсимволам и фейковых новостях были приняты Госдумой в третьем чтении. Совет по правам человека при президенте РФ призвал Совет Федерации отклонить документы и отправить их на доработку. Однако 12 марта Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, который возглавляет автор законопроектов сенатор Андрей Клишас, поддержал документы. Рассмотрение законопроектов в Совфеде назначено на среду, 13 марта.