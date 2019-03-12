​NETBYNET и СИТРОНИКС объединяют усилия для реализации национальных проектов в регионах

Компания NETBYNET (ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», дочерняя компания ПАО МегаФон) и АО «СИТРОНИКС» подписали соглашение о сотрудничестве в реализации национальных проектов в регионах, объединив многолетний опыт, технологическую базу и инвестиционные возможности в таких сферах как городское хозяйство, инфраструктура, ЖКХ, транспорт, образование, медицина, экология.

Александр Дубинин, директор по системной интеграции и комплексным проектам NETBYNET:

«Наша компания много лет реализует крупные цифровые проекты как в Москве, так и в регионах. Сотрудничество и объединение экспертиз с компанией СИТРОНИКС позволит быстрее и эффективнее внедрять технологии в направлениях умного и безопасного города, а также масштабировать опыт инновационной столицы на регионы».

Елена Шульгина, директор по развитию АО «СИТРОНИКС»:

«Сотрудничество двух высокотехнологичных и социально-ориентированных компаний в рамках реализации национальных проектов позволит выполнить амбициозные планы развития регионов и повысить уровень эффективности управления и доступности сервисов для граждан уже в ближайшее время».

СИТРОНИКС, выступая экспертным офисом по внедрению цифровых технологий в регионах в рамках национальных проектов, оказывает региональным властям экспертную поддержку по формированию региональных паспортов проектов, готовит финансовые обоснования для привлечения бюджетного финансирования в проекты с участием частного инвестиционного капитала по различным направлениям региональной политики: цифровое госуправление, цифровая медицина, цифровое образование, умный город, безопасные дороги, экология.

Отраслевые эксперты, финансовые аналитики, консультанты АО «СИТРОНИКС» формируют комплексные программы реализации дорожных карт с использованием передовых решений и разработок с привязкой к качественным изменениям показателей деятельности региона и повышения рейтинга региона в рамках реализации национальных проектов.

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» - Дочерняя компания ПАО МегаФон, федеральный оператор фиксированной связи. Компания обладает многолетним опытом как в предоставлении услуг связи (домашний и мобильный интернет, цифровое телевидение, видеонаблюдение и телефония) для физических и юридических лиц, так и в реализации крупных социально-значимых проектов. NETBYNET реализует проект «Безопасный город» в Сочи, Пскове и Калининграде, а также является оператором Wi-Fi сети на наземном транспорте Москвы, Казани, а также в аэропортах Внуково и Сочи. Компания NETBYNET является 100% дочерней компанией ПАО МегаФон.