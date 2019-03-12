​Альфа-Банк финансирует 3-ю очередь строительства микрогорода «В лесу» ROSE GROUP

Альфа-Банк открыл кредитную линию ROSE GROUP на сумму 5,5 млрд руб. Средства предназначены для финансирования строительства 3-й очереди проекта комфорт-класса «Микрогород «В лесу». Срок кредитного соглашения - 4,5 года.

«Микрогород «В лесу» - один из самых востребованных объектов недвижимости в Московской области. Мы рады, что привлекли финансирование на дальнейшее развитие нашего флагманского проекта. Кредитное соглашение с Альфа-Банком позволит ROSE GROUP не только предложить рынку новое качественное жилье, но и усовершенствовать инженерную и социальную инфраструктуру. В наших планах - строительство дошкольного образовательного учреждения, расширение газовой котельной», - отметил генеральный директор компании-застройщика Александр Казмирчук.

«Проект будет финансироваться с использованием механизма эскроу, что позволит защитить средства дольщиков на весь срок строительства. Альфа-Банк выстроил максимально удобный как для покупателя недвижимости, так и для застройщика процесс оформления сделки. Завершив процедуры, связанные с выбором квартиры и подачей документов в офисе ROSE GROUP, дольщик сразу же, за одно посещение Альфа-Банка, заключает трехсторонний договор счета эскроу. При этом он не должен возвращаться к застройщику, как это происходит в случае классического счета эскроу», - подчеркнул начальник управления расчетного бизнеса Альфа-Банка Евгений Жилов.

Эскроу-счет - новый механизм приобретения жилья, предусмотренный поправками к федеральному закону 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Это специальный счет, на котором хранятся денежные средства покупателя до момента ввода жилья в эксплуатацию. Таким образом, закон гарантирует безопасность средств дольщиков до момента, пока им не будут переданы готовые квартиры.

Строительство Микрогорода «В лесу» началось в марте 2011 г. Общая площадь проекта составляет 1,3 млн кв.м и 60 000 кв.м зон общего пользования, социальной и коммерческой инфраструктуры. 3-я очередь Микрогорода «В лесу» будет включать 896 квартир, подземный паркинг и коммерческую инфраструктуру на первых этажах. Площадь участка проектирования - 4,47 Га.

О Проекте Микрогород «В лесу»

Микрогород «В лесу» — один из эталонных проектов комплексного развития территории и создания комфортной среды проживания. Его концепция легла в основу принципов проектирования объектов реновации и повлияла на весь рынок жилья Москвы и Московской области.

Жилой проект Микрогорода идеально адаптирован для современных семей с детьми. Квартиры продаются с готовой отделкой и имеют эргономичную планировку: все необходимые функции удобно распределены даже в самом малом в жилом пространстве. Индивидуально разработанные фасадные группы гармонично интегрированы в дворовое пространство, которое с одной стороны разделено за зоны для активных детских игр и тихих прогулок, а с другой - представляет собой единый жилой квартал. Все внутридомовые территории закрыты для проезда машин, кроме автомобилей экстренных служб. Для автомобилей жителей предусмотрены места в подземном паркинге. Гостевые парковки расположены с внешней стороны домов. Общая территория Комплекс расположен в Московской области на северо-западе Москвы в 6 км от МКАД и всего в 1,8 км от станции метро «Пятницкое шоссе».

Подробности на сайте www.microgorodvlesu.ru