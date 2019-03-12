​За неделю на дорогах Югры задержано 150 пьяных водителей

Госавтоинспекция Югры задержала 150 пьяных водителей за минувшую неделю. При этом 14 из них были задержаны повторно.

Представители инспекции просят граждан проявить бдительность и сообщать о всех фактах «нетрезвого управления автомобилем» в дежурные части подразделений ГИБДД.

Отметим, что с 1 июля 2015 года за повторное вождение в нетрезвом виде или повторный отказ от медицинского освидетельствования возбуждается не административное, а уголовное дело.

Напомним, ранее ГИБДД Сургута ассказали о рекордсменах города по количеству штрафов.