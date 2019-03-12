​Студентов уравняли в правах на отсрочку от армии

Юноши, достигшие 18 лет в период обучения в школе, и в связи с этим воспользовавшиеся правом на отсрочку от призыва на военную службу, получат право на дополнительную отсрочку.

Таким образом, они смогут воспользоваться отсрочками для обучения в вузе по программе бакалавриате, а потом - в магистратуре.

Ранее если юноши использовали первую отсрочку для завершения обучения в школе они уже не могли воспользоваться отсрочкой для обучения в магистратуре.

Как пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, эта инициатива уравнивает студентов в правах на отсрочку от военной службы.