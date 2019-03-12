​Центробанк намерен ограничить объем закупок криптовалюты для обычных граждан

Центральный банк России намерен ограничить покупку криптовлаюты определенной суммой в год для неквалифицированных инвесторов, кем являются обычные граждане, пишет РБК со ссылкой на проект указания ЦБ к законопроекту о цифровых финансовых активах.

Конкретная сумма, которой хотят ограничить закупку криптовалюты пока не названа. Она будет определена в отдельном порядке.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что речь может идти о сумме 600 тысяч рублей в год.

Напомним, что сегодня должно пройти второе чтение законопроекта о цифровых активах.