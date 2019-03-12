​Бойца ММА Конора Макгрегора арестовали за нападение на поклоника

Бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора арестовали во Флориде (США), пишет порта MMA Fighting.

Ему предъявили обвинения в нападении, вооруженном ограблении второй степени и преступном хулиганстве третьей степени.

В полиции заявили, что он набросился на поклонника возле отеля Fountainebleu в районе Майами-Бич. Кроме того, Макгрегор отобрал у него телефон и растоптал его.

Отметим, что совсем недавно Макгрегор завершил выполнение общественных работ. К ним он был приговорен после нападения на автобус с бойцами UFC в апреле 2018 года.