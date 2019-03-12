Депутат Госдумы от Югры стал заместителем губернатора Тюменской области

Депутат Госдумы от Югры Владимир Сысоев (ЛДПР) стал заместителем губернатора Тюменской области. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области. На своем посту он будет курировать областные департаменты экономики, труда и занятости населения и информатизации.

Владимир Сысоев с октября 2015 года был депутатом Государственной думы шестого и седьмого созывов. В парламенте он занимал должность первого заместителя председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.