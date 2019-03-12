​По итогам прошлого года Ханты-Мансийский НПФ выплатил клиентам 2,94 млрд рублей

Об итогах работы на Попечительском Совете доложила президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова.

Попечительский Совет собрался в полном составе:

Геннадий Бухтин — первый заместитель губернатора Югры;

— первый заместитель губернатора Югры; Юрий Важенин — член Совета Федерации Федерального Собрания РФ;

— член Совета Федерации Федерального Собрания РФ; Павел Завальный — депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ;

— депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ; Наталья Западнова — депутат Думы Югры;

— депутат Думы Югры; Надежда Кумирова — пенсионер, клиент АО «Ханты-Мансийский НПФ»;

— пенсионер, клиент АО «Ханты-Мансийский НПФ»; Любовь Чистова — член Общественной палаты Югры.

Члены Попечительского Совета приняли к сведению отчет об итогах деятельности АО «Ханты-Мансийский НПФ»:

✅ За 2018 год Ханты-Мансийский НПФ выплатил клиентам 2,94 млрд руб.

✅ По уровню доходности пенсионных накоплений Ханты-Мансийский НПФ уверенно держится в пятерке крупнейших фондов.

✅ Число клиентов фонда превысило 400 тысяч человек. Пенсионный договор по программе Правительства Югры «Две пенсии для бюджетников заключили 44,5 тыс. человек, это каждый третий работник бюджетной сферы Югры.

✅ Обслуживание клиентов переведено на качественно новый уровень — фонд планомерно увеличивает количество услуг, которые клиенты могут получить дистанционно, через Интернет.

✅ Ханты-Мансийский НПФ участвует в нормотворческой деятельности. При активном участии фонда был принят федеральный закон, исключающий деятельность НПФ по обязательному пенсионному страхованию из сферы действия 115-фз. Это значительно сократило неэффективные расходы всех НПФ. Для упрощения административных процедур и совершенствования системы дополнительного пенсионного обеспечения Ханты-Мансийский НПФ инициировал изменения в окружные законы и постановления.