​Глава ФАС пообещал перевернуть ситуацию, сложившуюся с ЖКХ, «с головы на ноги»

Россияне переплачивают по многим позициям за жилищно-коммунальные услуги более 100 процентов их себестоимости. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

«Все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, — это все чушь собачья. Мы давно им все переплачиваем. Они на это дело содержат различного рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи заимки», — заявил он.

Артемьев рассказал, что уже давно занимается ситуацией с тарифами по всей стране, поскольку там нужно «все перевернуть с головы на ноги».

«Приведу пример. Один и тот же водоканал в одном и том же регионе может иметь на один кубический метр воды тариф, различающийся в 54 раза. <...> Такая ситуация не только по воде. По теплу — в восемь раз, по водоотведению — в 56 раз, в 12 раз еще по электроэнергии. Нет объективных причин [на это] и быть не может», — подчеркнул глава ведомства.

Он заявил, что три четверти регионов переплачивают за предоставление ЖКУ, а остальные — около одной четверти — имеют заниженные тарифы.

ФАС подготовила законопроект об основах тарифного регулирования.