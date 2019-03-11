​Visa планирует разрешить оплачивать покупки до 3000 рублей без пин-кода

Международная платежная система Visa намерена разрешить не вводить пин-код при оплате покупок на сумму до 3000 рублей бесконтактным способом, пишет РБК со ссылкой на три источника в банковской сфере.

Представители разных банков отмечают, что нововведение связаны с макроэкономической ситуацией и конъюнктурой рынка. Они считают, что с ними бесконтактные платежи станут удобнее.

Однако некоторые из них отмечают, что из-за этого может увеличится число мошенничеств, связанных с физической кражей карты.

Отметим, на данный момент пин-код необходимо вводить, в случае если сумма покупки превышает 1000 руб.